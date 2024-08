Pescadores capturam peixe de 20 kg em Mira Estrela e destacam emoção da pesca

No último final de semana, pescadores da região participaram de uma jornada memorável, culminando na captura de um peixe de impressionantes 20 kg em Mira Estrela, São Paulo. A equipe, composta por Wesley Peruchi, Rodolfo Madaloso (conhecido como Rodolfo Despachante), e Rodrigo, o “Martelinho de Ouro”, celebrou o feito.

Wesley Peruchi foi o responsável por fisgar o Pirarucu de 20 kg. Ele descreveu a emoção do momento: “Foi uma briga e tanto, você não está ligado! Quando fisguei o peixe, fiquei até rouco de tanto gritar. É inexplicável a sensação de pegar um peixe desse porte”.

Além da pescaria em Mira Estrela, a equipe também participou do Torneio Pais e Filhos no Rio Grande, em Iturama, Minas Gerais, onde fisgaram outro peixe, este de aproximadamente 5 kg e com 60,5 cm de comprimento. Seguindo as regras do torneio, o peixe foi devolvido ao rio após a captura.

Para Wesley e sua equipe, a experiência foi marcante. “A emoção de fisgar um peixe desse tamanho é algo que vou levar para sempre”, concluiu.