PERDA: falece vítima de complicações da COVID-19 a senhora Abelina Machado Meireles, aos 76 anos de idade

Faleceu nesta quinta-feira, vítima de complicações causadas pela COVID-19, a senhora Abelina Machado Meireles, aos 76 anos de idade. Antiga moradora do bairro São Cosme, em Votuporanga, estava internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A senhora Abelina deixa os filhos Aparecida, Isabel, Milton, Maria, Ademir, Marina e Hérica, além de demais familiares e amigos. O seu corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Cosmorama, às 17 horas, desta sexta-feira, 18.