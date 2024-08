Com pesar, comunicamos o falecimento da Senhora Eneide Francisca Negrelli Campos, aos 84 anos. 🕊️ O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Tanabi. O sepultamento ocorreu às 16 horas no Cemitério Jardim da Igualdade, em Tanabi. 🖤

Nossos sentimentos à família e amigos.