Servidor público municipal de Ouroeste é vítima do coronavírus

NOTA DE PESAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE:

“A Prefeitura de Ouroeste, em nome do Prefeito Dr. Alex Sakata, do vice Dr. Júlio Santos e Funcionários Públicos, lamenta profundamente o falecimento do Servidor Público Municipal lotado ao cargo de Agente Patrimonial Cléber José Costa aos 44 anos de idade.

Cleber trabalhou no efetivo da Guarda Municipal de Ouroeste e foi mais uma vítima das complicações do COVID- 19. Seu corpo foi sepultado nesta quarta feira dia 31 de março de 2021 no Cemitério de Turmalina.

Neste momento de dor, em nome de toda administração municipal, reconhecemos a grande contribuição dada pelo Cleber e transmitimos nossos sentimentos e solidariedade à família.”

Região Noroeste