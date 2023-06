PERDA: falece o senhor OSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, AOS 76 ANOS DE IDADE

É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor OSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, AOS 76 ANOS DE IDADE – (pai do Denilsão e do Delei da Coplan).

Deixa esposa, filhos, netos familiares e muitos amigos. Seu corpo está sendo velado no velório municipal.

Seu sepultamento será amanhã 01/07 as 9h da manhã no cemitério municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada agradece a todos que lá comparecerem.