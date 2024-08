Morador tradicional do Bairro do Cocho, Quércia deixará saudades em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu legado permanecerá vivo nas memórias e no coração de nossa comunidade. 💔

O velório e sepultamento ocorrerão em Votuporanga, SP. 🕯️

Nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Que a força e a paz estejam com todos neste momento de dor. 🤍