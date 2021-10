PERDA: NOTA DE FALECIMENTO: Givaldo Alves Silva

Faleceu hoje (1), aos 44 anos, o morador de Votuporanga, GIVALDO ALVES SILVA.

Coletor, tradicional morador da rua Nassif Miguel, no Pozzobon, deixa a família e vasto círculo de amizade em Votuporanga e região.

O sepultamento está previsto para as 9 horas de amanhã, no Cemitério Rosa Mística (Jardim das Flores).