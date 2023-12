PERDA: falece o médico votuporanguense Alexandre Jabur Ito

Faleceu na manhã desta sexta-feira (15.dez), aos 56 anos, na cidade de Palmas no Estado de Tocantins, o médico pediatra, Alexandre Jabur Ito. Ele deixa os pais Dr. Firosi Ito e Maria Adélia Jabur Ito e a irmã, também médica, Fernanda Jabur Ito. Médico Pediatra, formado pela Faculdade de Valença no Rio de Janeiro, era servidor do Hospital Geral de Palmas (HPG) desde 2020, onde atendia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Nota Oficial a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) lamentou seu falecimento salientando que o Dr. Alexandre contribuiu de forma significativa com a assistência aos usuários do SUS do Estado e que deixou um legado de bom relacionamento com os colegas e zelo para com os pacientes.

Seu corpo está sendo transladado neste sábado (16) para Votuporanga e será velado no Velório Sagrado Coração que fica na Avenida República do Líbano, 1723, entre às 16 e 17h. Seu sepultamento ocorrerá às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

www.votunews.com.br/diário de votuporanga