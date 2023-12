R$3 milhões: quadrilha enganou 80 vítimas com falso leilão do Detran

A Polícia Civil prendeu três suspeitos de uma quadrilha que aplicava golpes simulando leilões de carros do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo. Um dos líderes da organização segue procurado pela operação iniciada nessa quarta-feira (14/12) em Santo André e São Bernardo do Campo, cidades do ABC paulista.

Em quatro meses de investigações, foi estimado que o prejuízo causado pela quadrilha já ultrapassou R$ 3 milhões, com 80 vítimas de Ribeirão Preto, no interior paulista, e de outras regiões do estado.

A investigação aponta que os golpes eram aplicados por meio de phishing scam, uma técnica usada para enganar usuários de internet a partir de fraude eletrônica para obter informações confidenciais, como nome de usuário, senha e detalhes do cartão de crédito.

Nesse caso, o grupo simulava o site de leilões do Detran e enganava os usuários, que pensavam estar se cadastrando para participar dos eventos que o órgão normalmente promove com carros apreendidos.

Essa é a primeira fase da operação, na qual foram cumpridas medidas cautelares de restrição de liberdade dos suspeitos, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

“As diligências prosseguem visando a localização e prisão do último líder dessa quadrilha”, afirmou a pasta, em nota. Metrópoles