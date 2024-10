PERDA: falece o jovem Diego de Oliveira Lopes, aos 17 anos de idade

Nota de Falecimento:

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Diego de Oliveira Lopes, um jovem de apenas 17 anos, ocorrido no último sábado, dia 12, em um trágico acidente de afogamento no Rio Grande, em Mira Estrela.

O corpo de Diego foi velado no Velório Municipal de Fernandópolis, e o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Fernandópolis.

Diego estava nadando com amigos em um braço do rio quando se afogou, desaparecendo antes que pudesse ser socorrido. Enquanto os bombeiros iniciaram as buscas imediatamente, foi somente no dia seguinte

Diego foi estagiário na 1ª Vara Criminal do Fórum de Fernandópolis e deixará saudades de todos que o conheceram. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento.