PERDA: falece o senhor Sebastião Gonçalves do Carmo, aos 86 anos

Faleceu no último dia 12, o senhor Sebastião Gonçalves do Carmo, aos 86 anos. O senhor Sebastião trabalhou mais de 30 anos no Colégio Técnico Agrícola, deixou a esposa Vicentina e os filhos Maria, Ivana, Jair, Agnaldo, Silvia e Alessandra e Cabo Magno, Policial Rodoviário (em memória) e a professora Lucia Gonçalves (em memória), netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de Votuporanga.