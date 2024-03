A cidade de Tanabi está de luto após o falecimento de Josiane de Carvalho Castro Freitas, uma respeitada e querida moradora da comunidade, que nos deixou hoje, aos 40 anos de idade. A notícia de sua partida gerou uma onda de tristeza e solidariedade entre familiares, amigos e conhecidos, que recordam com carinho sua trajetória e contribuição ao na área social.

O velório está sendo realizado no Velório Municipal de Tanabi, onde familiares, amigos e membros da comunidade têm a oportunidade de prestar suas últimas homenagens. O sepultamento está marcado para as 17 horas de hoje, no Cemitério Municipal de Tanabi, onde Josiane será enterrada. Samir Cesar – Tanabi Notícias