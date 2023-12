Morre idoso vítima do golpe “boa noite, Cinderela” em Fernandópolis

Foi sepultado nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, o corpo do idoso de 91 anos drogado por uma mulher que teria roubado dinheiro, cartões de crédito e outros objetos na casa dele em Fernandópolis. O crime teria ocorrido no final do mês de outubro.

José Roldão da Silva estava intubado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto deste o início do mês de novembro, mas acabou não resistindo e morre na noite da última quinta-feira.

A Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu no dia 8, Marisa Emanuelly, 50 anos, acusada de colocar substâncias na bebida do idoso.

De acordo com as investigações, a mulher conheceu o idoso em um mercado e depois de muita conversa ela o seguiu até casa dele, pediu água. Dentro da casa, ela teria pedido cerveja e insistiu que ele tomasse um pouco, momento que teria colocado medicamentos no copo dele.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a morte do idoso.“Partiu um homem bondoso. Alguém que me ensinou muitas das lições que carregarei comigo para toda vida. Partiu meu avô que era amado, respeitado e admirado por todas as pessoas que o conheciam. Ele não está mais fisicamente presente, mas tenho certeza que continuará vivo nas nossas memórias. José Roldão Da Silva eu amo o senhor eternamente!”, declarou a neta Danielen Rodrigues

A mulher que provocou toda essa situação, Marisa Emanuelly, pode responder pelo crime de homicídio.