PERDA: falece Isabela Vitória Alves Saraiva, de 8 anos, vítima de acidente de carro

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da pequena Isabela Vitória Alves Saraiva, de Riolândia. Isabela faleceu na tarde de hoje (9), vítima de um acidente de trânsito.



Isabela Vitória Alves Saraiva estudava na Escola Ruy Malaquias Ferreira, no 3º ano A, em Riolândia. Deixa uma tristeza imensa no coração dos amigos, familiares, professores e funcionários da escola.



Que Deus conforte o coração da família nesse momento difícil.