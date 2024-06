Bebê morre após se afogar em balde de água dentro de casa

Uma tragédia familiar abalou a cidade de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, na última semana. A Secretaria de Saúde do estado confirmou nesta sexta-feira (21) o falecimento de uma bebê de 1 ano e 7 meses, vítima de um afogamento acidental em sua própria residência.

O incidente ocorreu na sexta-feira, 14 de junho, quando a pequena Ketlin Vitória Souza Ribeiro Magno caiu em um balde de água dentro de casa. Imediatamente após o acidente, a criança foi levada ao Hospital Regional de Assis, onde deu entrada em estado grave.

Segundo informações fornecidas pelo hospital, Ketlin foi prontamente intubada e transferida para a UTI pediátrica devido à gravidade de seu quadro. Apesar dos esforços da equipe médica, a menina não resistiu e veio a óbito na quarta-feira (19), cinco dias após o acidente.

A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido. O caso serve como um alerta trágico sobre os perigos que objetos comuns do dia a dia podem representar para crianças pequenas, reforçando a necessidade de vigilância constante.

