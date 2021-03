Morre vítima da COVID-19 Vanessa Zanutto, esposa do cantor sertanejo Wesley

Faleceu na tarde deste sábado, na Santa Casa de Votuporanga, Vanessa Carla Zanutto – aos 34 anos de idade, vítima da COVID-19. Querida de todos, sempre conquistava amizade e carinho por onde passava com a humildade e respeito.

Ela trabalhava no escritório de um posto de combustível de Votuporanga. Era casada com o cantor Wesley, que faz dupla com Gustavo) e deixa a filinha Maria Júlia.

Inúmeras mensagens de conforto e sentimentos nesse momento de dor são enviadas à família nas redes sociais pelo vasto círculo de amizade.