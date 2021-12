PERDA: morre Dona Terezinha, proprietária do Restaurante Camilas em Votuporanga

Votuporanga perdeu uma conhecida comerciante nesta quinta-feira, dia 23. Faleceu às 3h30, na Santa Casa de Votuporanga, aos 70 anos de idade, a senhora Terezinha José Rodrigues Brigati, proprietária do Restaurante Camilas, localizado na esquina das ruas Goiás e Pernambuco, no centro comercial de Votuporanga.

Era casada com o senhor João Brigati, deixa as filhas Camila Brigati e Joyce Brigati. O seu corpo está sendo velado até às 14 horas, desta quinta-feira, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, no Cemitério Municipal de Jales.

Votunews