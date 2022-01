PERDA: falece a senhora Maria Menezes Giolo, aos 73 anos de idade

Faleceu em Votuporanga, a senhora Maria Menezes Giolo, aos 73 anos de idade, vítima de parada cardíaca.

De tradicional família votuporanguense, era casada com o senhor Francisco Giolo, deixa os filhos Ademir Giolo – casado com Cristina da Silva Giolo, Adilson Menezes Giolo, Josiane Maria Giolo Zapparoli – casada com Bruno Homsi Zapparoli, além de cinco netos.

O sepultamento ocorrerá às 17 horas, no Cemitério Municipal de Votuporanga.