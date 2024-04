PERDA: falece Rogério Aparecido de Souza, aos 42 anos de idade

Faleceu nesta terça-feira, dia 16, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, Rogério Aparecido de Souza, aos 42 anos de idade. Vítima de cirrose aguda hepática que causou sangramento no fígado, Rogério estava internado no hospital desde a última segunda-feira, vindo a falecer na tarde desta terça-feira, dia 16.

Muito conhecido em Votuporanga e região, trabalhou durante anos como segurança na unidade do Senac de Votuporanga – rua Guaporé, evangélico bastante ativo na comunidade cristã da cidade. Era membro da Igreja Evangélica Amor Eterno – avenida Onofre de Paula.

Rogério era casado com Denise Ramos Giora, deixa ainda os pais Juraci Raimundo de Souza e Mariusa Aparecida dos Santos Souza e os irmãos Romildo Raimundo de Souza (gêmeo) e Bárbara Caroline de Souza.

De acordo com a irmã Bárbara em contato com o votunews, o seu corpo será velado a partir das 21 horas, desta terça-feira, no templo da Igreja Evangélica Amor Eterno, do pastor Daniel e prosseguirá até às 6 horas, desta quarta-feira, dia 17. Em seguida, o féretro seguirá às 13 horas, para o Cemitério Municipal de Américo de Campos.

INFORMOU: www.votunews.com.br