PERDA: falece a senhora Maria de Fátima Ferreira da Costa, aos 57 anos

Faleceu nesta segunda-feira, dia 2, a senhora Maria de Fátima Ferreira da Costa, aos 57 anos de idade.

A senhora Maria de Fátima era uma antiga moradora de Valentim Gentil, onde deixou um vasto círculo de amigos e demais familiares. Deixa as filhas Vanessa e Mirian, bem como seus netos e seu esposo, Adelson.

O seu corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e o sepultamento ocorreu às 9 horas, no Cemitério Municipal da vizinha cidade.

A família enlutada agradece a todos que prestarem suas condolências neste momento difícil.

