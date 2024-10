NOTA DE FALECIMENTO 😔

É com pesar que comunicamos o falecimento da senhora Maria de Lurdes de Oliveira Vivaldini, mãe do Ronaldo e do Reginaldo Pigmeu e sogra da Maria Paula do Banco do Brasil, ocorrido aos 66 anos. Deixa mãe, filhos e netos. Moradora da cidade vizinha de Cardoso

O corpo está sendo velado no Velório Municipal, de onde sairá hoje (09/10/24) às 15 horas para sepultamento no Cemitério Municipal de Cardoso.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos. 🕊️💔