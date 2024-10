PERDA: falece a senhora Minervina Elias Damasceno, aos 85 anos de idade

É com pesar que o votunews comunica o falecimento da senhora Minervina Elias Damasceno, aos 85 anos de idade. Ela faleceu nesta terça-feira, dia 22, seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Tanabi (SP), onde familiares e amigos se reúnem para prestar suas últimas homenagens. O sepultamento será realizado amanhã, 23 de outubro, às 10h, no Cemitério Municipal de Tanabi.

A comunidade de Tanabi se solidariza com os familiares de Minervina neste momento de luto, lembrando-a com carinho e gratidão.