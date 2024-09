É com pesar que o votunews comunica o falecimento do senhor Jair Faneco, aos 69 anos, ocorrido no domingo, vítima de sepse de foco pulmonar na Santa Casa de Votuporanga. 🕊️

Jair era casado com Maria Helena Carvalho da Silva Faneco e deixa também a filha Lívia.

O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Nossos sentimentos à família e amigos. 🙏🌹