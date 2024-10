Pedroca, eleito prefeito de Estrela d’Oeste com 64,85% dos votos, fala em melhorar a saúde

Pedroca, do PSD, foi eleito neste domingo (6) como o novo prefeito de Estrela d’Oeste (SP) para o mandato de quatro anos. Com 3.727 votos, o candidato alcançou 64,85% dos votos válidos, demonstrando uma ampla aceitação por parte da população.

Em entrevista ao jornal Região Noroeste, Pedroca expressou sua felicidade com o resultado, enfatizando que a diferença significativa nos votos é um reflexo de um trabalho bem realizado, não apenas durante a campanha, mas também da gestão anterior do prefeito Barão.

Ele afirmou que está determinado a focar em áreas essenciais como saúde e educação, pilares fundamentais de sua futura administração. “Vou olhar com muito carinho para todas as demandas que surgirem. Estamos aqui para atender a todos, aqueles que nos apoiaram e também aqueles que não votaram em nós”, declarou.

Pedroca também fez questão de agradecer à sua família e a todos que o apoiaram ao longo da jornada eleitoral. Ele prometeu que visitará todas as casas da cidade para ouvir as necessidades da população, reafirmando seu compromisso com um governo participativo e acessível.

“Estou muito grato a todos que contribuíram para essa vitória. Estrela d’Oeste merece o melhor, e juntos vamos trabalhar para isso”, concluiu o novo prefeito.