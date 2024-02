Vereadora Jezebel Silva apresenta pedidos para liberação de recursos que contemplam a aquisição de 1.000 cestas básicas para Votuporanga

Em viagem oficial realizada recentemente à capital paulista, a vereadora votuporanguense Jezebel Silva protocolou pedidos importantes que visam fortalecer o apoio social e solidário às famílias de Votuporanga mais humildes e que necessitam de apoio por parte do Poder Público.

Por meio de ofícios entregues nos gabinetes dos parlamentares na Assembleia Legislativa (Alesp), Jezebel solicitou a cada um a liberação de emendas para 1.000 cestas básicas de alimentos por meio do Fundo Social de Solidariedade.



O pedido da vereadora foi encaminhado ao deputado Sebastião Santos, por meio do Ofício Nº 1665/2023, e ao também deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, no Ofício Nº 1664/2023.

As solicitações de emendas parlamentares apresentados pela vereadora são voltado ao Fundo Social de Solidariedade do Estado que apresentou propostas à Alesp para que os municípios possam ter acessos aos recursos destinados ao chamado “Kit 5”, que conta com a aquisição de 1.000 cestas básicas.



“Cada cesta básica de alimentos será de extrema importância. Temos muitas famílias em Votuporanga que passam por dificuldades e ainda têm nesse tipo de destinação do Poder Público a esperança de uma boa alimentação e de melhora na qualidade de vida. Será de grande utilidade para a população mais vulnerável”, destaca a vereadora Jezebel Silva.