Pedido de cassação contra o prefeito Dado é protocolado na Câmara

Documento foi protocolado pelo munícipe Fabiano Rodrigues Perá , servidor público municipal, nesta terça-feira (11).

Na tarde desta terça-feira (11), foi protocolado na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, o pedido de cassação contra o prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho.

Quem deu entrada foi o munícipe Fabiano Rodrigues Perá, servidor público municipal. De acordo com ele, que é presidente do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), são três os principais motivos para o pedido. O primeiro é a questão do 13° salário para agentes políticos. “Tem um parecer da Procuradoria do município que era ilegal até 2017 e a partir disso daí tornou-se legal, tornou-se constitucional, mas antes disso o prefeito já vinha pagando esses agentes políticos com dinheiro público”, comentou.

O segundo ponto foi a entrega de medalhas para os vereadores que votaram a favor de um projeto de autoria do Poder Executivo, e o terceiro a forma como o município lidou com a dengue na cidade.

FONTE: Informações | acidadevotuporanga.com.br