Parabólica: Programa “Siga Antenado” chega a Votuporanga para troca de antenas tradicionais por digitais

Beneficiários inscritos no Cadastro Único poderão agendar cadastro on-line ou por telefone; requisitos são: ter a tradicional parabólica instalada e funcionando

Com o desligamento do sinal analógico das antenas parabólicas tradicionais no dia 31 de dezembro deste ano, o Programa “Siga Antenado” chega ao município possibilitando aos beneficiários ativos no Cadastro Único do Governo Federal solicitar, gratuitamente, um kit com a nova antena digital e sua instalação. Como requisito para a troca, é necessário ter a tradicional parabólica instalada e funcionando na residência.

O kit é composto por parabólica digital, receptor, controle remoto, cabos para conexão e pilhas e, para recebê-lo, o beneficiário terá que realizar agendamento no site https://sigaantenado.com.br/ ou pelo telefone 0800 729 2404, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e, aos sábados, das 8h às 16h. O cadastro deve ser feito através do preenchimento de dados pessoais, como CPF e CEP do endereço para o marcar o dia da instalação.

Com a modernização do serviço, o munícipe terá mais vantagens como melhor qualidade de som e imagem, sincronização automática de novos canais, acesso a canais nacionais e regionais e programação gratuita como sempre.

Na próxima quinta (12/9) e sexta-feira (13/9), um representante da empresa responsável pela instalação estará na Praça Cívica, anexa à Concha Acústica, das 10h às 15h, para esclarecimento de dúvidas.