Concursos da Prefeitura: realização do Teste de Aptidão Física e Prova Prática no domingo

TAF e parte prática serão aplicados aos convocados dos concursos 3 e 4/2023, respectivamente; cada etapa será em locais e horários específicos conforme cada edital

No próximo domingo (8/10), a partir das 7h, conforme publicação extra do Diário Oficial da última terça-feira (3/10), a Secretaria da Administração informa que serão realizadas as etapas, para os candidatos convocados, do Teste de Aptidão Física (TAF) do Concurso Público 3/2023 e Prova Prática do Concurso 4/2023. O teste físico será realizado no Ginásio Mário Covas, localizado na Rua Sebastião Lima Braga, nº 3.010 (Pozzobon) e a parte prática ocorrerá no CEM “Prof. Faustino Pedroso”, situado à Rua Vila Rica, nº 2.943 (San Remo).

O TAF será aplicado para o cargo de Agente Operacional I (Serviços Gerais) do concurso 3/2023 e a Prova Prática para os cargos de Técnico em Educação VI – Cursos Livres (Artesanato, Artes Musicais, Expressão Corporal Teatro e Informática), de Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I) e de Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III), do concurso 4/2023. O horário de ambas etapas é a partir das 7h, seguindo cronograma estabelecido nos respectivos editais.

Os candidatos deverão comparecer com antecedência de 30 minutos do horário estipulado e portando documento oficial e para àqueles que realizarão o TAF, também deverão apresentar atestado médico realizado no máximo 30 dias antes do teste físico, constando estar apto para a realização de exercícios com esforço físico. A não apresentação do atestado médico ou apresentação de forma diversa da constante afirmação “com esforço físico”, será impedido de realizar os testes e, consequentemente, será eliminado do concurso.

As listas dos candidatos aprovados para o Teste de Aptidão Física (3/2023) e das Provas Práticas (4/2023) encontram-se na edição on-line do Diário Oficial no site da Prefeitura. Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e mais informações, o candidato deverá acessar o site da empresa organizadora, www.consulpam.com.br e consultar o campo ‘Área do Candidato’.