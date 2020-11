Pais autorizam e órgãos de Otávio Henrique vão salvar sete vidas

Mesmo neste momento de muita dor pela perda do querido filho Otávio Henrique Ribeiro Zaparolli, 22 anos de idade, os seus pais, o jornalista Paulo Zaparolli e Caty Ribeiro, autorizaram a doação de órgãos do jovem, morto em razão dos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito ocorrido no último sábado, em Votuporanga.

De acordo com o pai, a cirurgia para a retirada dos órgãos começou às 5 horas da manhã, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Em seguida, o corpo seguirá para o IML (Instituto Médico Legal) e posteriormente liberado para os familiares.

O velório de Otávio Henrique deverá ocorrer no período da tarde, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento nesta quarta-feira.

Conforme áudio de Paulo Zaparolli, os órgãos de Otávio Henrique vão salvar pelo menos sete vidas que necessitam de urgente transplante.

O ACIDENTE 🚨

Otávio pilotava uma motocicleta pela avenida Nasser Marão e defronte ao Posto Konstru, bateu violentamente contra uma viatura do SAMU.

O jovem estava acompanhado de sua namorada, que também ficou ferida.

Otávio foi imediatamente socorrido ao PS da Santa Casa e depois transferido para o HB.

Otávio era filho do casal Paulo Zaparolli – jornalista e colunista social e Caty Ribeiro.

Nas redes sociais, há uma forte comoção e milhares de mensagens pela perda do jovem votuporanguense.

