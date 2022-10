Jovem de 25 anos morre atropelado acidentalmente pelo irmão

Um jovem de 25 anos morreu ao ser atropelado acidentalmente na manhã desta segunda-feira (17) pelo irmão em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

O acidente aconteceu no quilômetro 305 da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), enquanto a dupla fazia a limpeza da rodovia.

Segundo informações da Polícia Civil, ambos trabalhavam com um caminhão utilizado na limpeza da estrada quando a vítima, André Oliveira Leite, acompanhava a pé o veículo dirigido pelo irmão Anderson Oliveira Leite, de 27 anos, e acabou atropelado.

A vítima morreu no local do acidente. O jovem morava em Ourinhos (SP), assim como seu irmão, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

A concessionária CART é responsável pela rodovia no trecho em que houve o atropelamento. A empresa afirmou por meio de nota que “lamenta profundamente o acidente”.

“A empresa se solidariza com os familiares e equipes envolvidas e informa que está apurando as causas do acidente. A Concessionária se preocupa com a segurança de seus colaboradores e investe continuamente na busca do nível zero de acidentes de trabalho”, segue a nota.