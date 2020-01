Pai e filho fogem da PM e sofrem acidente em Fernandópolis

Os indivíduos foram presos pela Força Tática. Cocaína, aparelhos celulares e a motocicleta que estava com o licenciamento vencido foram apreendidos.

Pai e filho foram presos pela Força Tática da Polícia Militar depois de se envolverem em um acidente registrado no final da tarde da última quarta-feira (22), no cruzamento da Avenida dos Arnaldos com a Rua Brasil.

F.A.P., e F.A.P.Jr., estavam em atitude suspeita próximo ao trevo de Água Vermelha quando perceberam a presença da viatura e tentaram despistar os policiais realizando “zigue zague” entre os veículos na rua Brasil.

Durante o trajeto, um deles chegou a dispensar fragmentos de cocaína e acabaram despistando os policias no meio do trânsito, quando acabaram passando irregularmente em um semáforo acabaram batendo contra um veiculo VW/Fox, sendo lançados ao solo.

Os envolvidos foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa onde F.A.P., ficou internado sob escolta policial e F.A.P.Jr., foi medicado e liberado e apresentado no Plantão Policial onde foi autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça.

Além da cocaína, foram apreendidos aparelhos celulares e a motocicleta que estava com o licenciamento vencido.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com