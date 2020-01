Pai descumpre medida e mãe é acusada de maus-tratos contra filho

S. J. do Rio Preto – Um boletim de ocorrência foi registrado por maus-tratos e descumprimento de medida protetiva após um casal se desentender na noite desta quinta (22), no Jardim Urupês, em Rio Preto.

A mulher, técnica em radiologia, foi até a delegacia dizendo que o ex-marido teria ido até a casa dela e levado o filho deles, de 6 anos, sem o consentimento dela.

Ela contou que possui medida protetiva contra ele, que é pintor, mas como não foi definido judicialmente a separação do casal, ambos têm a guarda da criança.

Agente da Guarda Civil Municipal (GCM) foram até a casa do pintor e ele se prontificou a comparecer na delegacia para registrar sua versão dos fatos. Ele informou que sabe sobre a medida protetiva, porém, mesmo após a expedição do documento, recebeu ligações e convites da técnica para passar aniversários e festas do fim de ano na casa dela.

Ele mostrou as mensagens que comprovam os convites e ainda disse que foi a ex-mulher que mandou mensagem pedindo que ele fosse ficar com a criança. Ele teria ido no dia seguinte e levado o filho para passear com o consentimento da mãe.

Segundo o boletim de ocorrência, durante o passeio, o filho disse que estava apanhando da mãe com tapas na perna e na boca. Por conta da queixa da criança, o pai optou por levá-la para a casa dele e procurar o Conselho Tutelar no dia seguinte.

Foi solicitado exames para a criança e o pai foi orientado a procurar o Conselho Tutelar. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher para ser investigado.

DL News