Outubro Rosa: Ambulatório de Oncologia atende 42 mulheres com câncer de mama

O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, estimular a detecção precoce e reforçar a importância do tratamento adequado. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, com exceção de alguns tipos de câncer de pele não melanoma.

Inaugurado há dois anos, o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga tem se consolidado como um importante centro de atendimento a pacientes com câncer, oferecendo um suporte completo e integrado. O Ambulatório está localizado em anexo à Santa Casa, o que permite que os pacientes tenham acesso rápido a uma estrutura hospitalar ampla, composta por Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, UTI e serviços de apoio como Imagem e Diagnóstico e Análises Patológicas. Outro grande diferencial é o programa de navegação de pacientes, que orienta as mulheres e seus familiares em todo o processo do tratamento oncológico.

Atualmente, atende 42 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que estão em diferentes etapas do tratamento, como quimioterapia sistêmica e hormonioterapia. O local oferece um atendimento de excelência, com uma equipe multidisciplinar formada por oncologistas, hematologistas, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e recepcionistas.

Sintomas e Diagnóstico

O câncer de mama pode apresentar sinais diversos, sendo essencial que as mulheres estejam atentas a qualquer alteração nas mamas. Os principais sintomas incluem:

Nódulos palpáveis na região da mama ou axilas.

Alterações na textura ou formato da mama, como retração da pele.

Secreção anormal nos mamilos, que pode ser clara, amarela ou sanguinolenta.

Sensação de dor ou sensibilidade na mama.

É importante destacar que o câncer de mama nem sempre causa dor, o que torna a detecção precoce ainda mais relevante. A realização do autoexame das mamas e, principalmente, a mamografia regular são essenciais para a identificação de alterações, especialmente em mulheres com mais de 40 anos ou com histórico familiar da doença.

Tratamento

O tratamento do câncer de mama depende de diversos fatores, como o estágio da doença, a presença de receptores hormonais, e a idade da paciente. Entre as opções de tratamento estão a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, terapias hormonais, terapias-alvo e imunoterapia. A decisão sobre o melhor plano de tratamento é personalizada para cada paciente e deve ser discutida com um oncologista especializado.

Dra. Julia Cordeiro destaca a importância da abordagem multidisciplinar no tratamento do câncer de mama. “Além da escolha do tratamento oncológico adequado, o apoio psicológico, nutricional e o acompanhamento paliativo são fundamentais para garantir a qualidade de vida das pacientes em todas as fases da doença”, explica Dra. Julia.

Detecção Precoce: a chave para o sucesso

A detecção precoce do câncer de mama é uma das principais estratégias para aumentar as chances de cura. A mamografia, exame que detecta alterações nas mamas, é recomendada anualmente para mulheres a partir dos 40 anos, mas mulheres com histórico familiar ou fatores de risco podem precisar iniciar o acompanhamento antes dessa faixa etária.

A detecção precoce permite iniciar o tratamento logo no início da doença, o que pode resultar em tratamentos menos agressivos e mais eficazes.

O papel do Ambulatório de Oncologia no suporte continuado

A unidade tem como diferencial o cuidado contínuo durante todas as fases do tratamento, não apenas no aspecto físico, mas também no emocional e psicológico da paciente. “A atuação conjunta da equipe, com oncologistas, psicólogos, nutricionistas e enfermeiros, é fundamental para garantir que as pacientes tenham uma jornada mais tranquila durante o tratamento, sempre com acompanhamento especializado e atenção às suas necessidades”, afirma a médica oncologista.

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga representa um importante avanço no atendimento oncológico na região, com uma abordagem integral, centrada na pessoa e no seu bem-estar.

A unidade atende pacientes conveniados a diversas operadoras de saúde, como SanSaúde, APAS, Economus, AMAFRESP, CABESP, FAEC, SABESP, VIVEST, Amil, GEAP e SULAMÉRICA, tornando o tratamento mais acessível a um número maior de pessoas.

A campanha Outubro Rosa é uma oportunidade para reforçar a importância da conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O tratamento adequado e o apoio emocional são essenciais para que as mulheres possam enfrentar essa doença com o suporte necessário. O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga tem sido um exemplo de excelência no atendimento, oferecendo cuidados de saúde completos e personalizados, ajudando mulheres na luta contra o câncer de mama.

Se você ainda não fez seus exames preventivos, não deixe para depois. A detecção precoce pode salvar vidas!