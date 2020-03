Coronavírus: sobe para 8 o número de profissionais da saúde com suspeita de Covid-19 em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo o Boletim Epidemiológico Municipal publicado ontem (24), as oito profissionais da saúde passaram a apresentar sintomas após manterem contato com possíveis portadores da doença. Seguindo determinação da Secretaria Estadual da Saúde, elas foram colocadas em isolamento domiciliar e submetidas a exames para comprovar ou não a infecção.

O Boletim Epidemiológico Municipal publicado na noite de ontem (24), pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga/SP, informa que subiu para oito o número de profissionais da área da saúde com suspeita de coronavírus.

De acordo com o documento, estes profissionais da Saúde são oito mulheres, conforme mostra o quadro abaixo: Ainda segundo o boletim, elas passaram a apresentar sintomas de Covid-19 após manterem contato com possíveis portadores da doença. Diante da situação, seguindo o que determina a resolução da Secretaria Estadual da Saúde, as profissionais foram colocadas em isolamento domiciliar e submetidas a exames para comprovar ou não a infecção.

O boletim não informou se as profissionais fazem parte da rede municipal de saúde, do corpo clínico da Santa Casa e/ou hospital privado.

FONTE: Informações | acidadevotuporanga.com.br