Dia do Rim: Santa Casa realiza evento de conscientização

Profissionais estarão com alunos de Nutrição e Enfermagem atendendo a comunidade, com orientações e aferição de pressão e glicemia nesta quinta-feira

O Dia Mundial do Rim é comemorado toda segunda quinta-feira do mês de março. Neste ano, a data acontece nesta quinta-feira (9.mar) e a Santa Casa de Votuporanga vai promover um evento de conscientização sobre a importância do rim na saúde e, assim, buscar reduzir a ocorrência de problemas relacionados às doenças renais.

A ação será na quinta-feira, das 8h às 12h, em frente ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga. Na oportunidade, os profissionais do Hospital estarão à disposição da comunidade juntamente com os alunos dos cursos de Nutrição e Enfermagem orientando o público e aferindo pressão, glicemia, além de avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC), considerados fatores de risco.

A médica nefrologista responsável pela Unidade de Diálise da Santa Casa, Dra. Aparecida Paula Visoná, falou sobre a função dos rins. “Têm muitas funções, dentre elas: regular a pressão arterial, “filtrar” o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que evitam a anemia e as doenças ósseas, entre outras”, disse.

Ela explicou sobre insuficiência renal. “É uma doença acarretada por várias causas e culmina com funcionamento inadequado do órgão. O rim age como coador. O doente urina, mas está eliminando água e o pó fica no sangue”, afirmou.

Os pacientes com insuficiência renal que necessitam de tratamento dialítico podem contar com a qualidade do serviço da Unidade de Diálise do Hospital, por meio de atendimento médico, suporte assistencial, além de orientação nutricional e acompanhamento psicológico. A Santa Casa é referência em terapia renal substitutiva para 17 municípios da região. São assistidas as cidades Valentim Gentil; Magda; Floreal; Monções; Sebastianópolis do Sul; Nhandeara; Riolândia; Cardoso; Américo de Campos; Álvares Florence; Cosmorama; Votuporanga; Parisi; Macaubal; General Salgado; Gastão Vidigal e Pontes Gestal.

O setor conta com equipe multidisciplinar especializada que é composta por nefrologistas, enfermagem, psicóloga, assistente administrativa, recepcionistas, nutrição e higiene/conservação. Dra. Aparecida Paula G. Visoná, Dra. Neide Oyama Tocio, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, Dr. Arthur Eduardo R. Sanches, Dr. Willian Novaes, Dra. Juliane Maschietto e Dra. Natalia Acquaroni Gondin são os profissionais médicos.

No ano passado, foram 40.908 sessões de e hemodiálise e diálise realizadas na Unidade. “Diálise é o tratamento para quem perdeu o rim. A Hemodiálise é feita através do sangue e a peritoneal, pelo abdômen”, esclareceu Dra. Paula.

DRC

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a doença renal crônica (DRC) se caracteriza pela lesão irreversível nos rins, e afeta uma em cada dez pessoas no mundo. Se diagnosticada de forma precoce, a progressão pode ser controlada na maioria dos casos. Em geral, a DRC não provoca sintomas significativos nos estágios iniciais, mas se não tratada corretamente, pode evoluir para quadros graves, em que o paciente necessita de tratamentos como a diálise e o transplante renal.

Campanha

Neste ano, o tema é “Cuidar dos vulneráveis. Estar preparado para os desafios inesperados!”. Os desafios enfrentados pelos sistemas de saúde nos últimos anos, quer seja por eventos globais, como a pandemia da Covid-19, ou por catástrofes locais, como enchentes, desabamentos, desastres ambientais, demonstraram a necessidade de todos os setores da sociedade estarem preparados para o inesperado. Quando esses eventos acontecem, os pacientes com doenças renais estão entre os que apresentam maior vulnerabilidade.

Entre os pacientes com doença renal crônica, aqueles que são socialmente mais vulneráveis acabam tendo o diagnóstico em fases mais avançadas. Nesses casos, para os pacientes e seus familiares, o próprio diagnóstico da doença renal é um desafio inesperado.

Doença renal em números

No Brasil segundo dados da SBN, o número de pessoas com DRC avançada é crescente, atualmente mais de 140 mil pacientes já realizam diálise no país.

A mortalidade relacionada à DRC continua a aumentar anualmente e deve ser a 5ª causa de morte no mundo até 2040. A Doença Renal já é reconhecida como um problema global de saúde pública.

Grupos de Riscos

Os principais grupos de riscos são os hipertensos, diabéticos, obesos, aqueles que tem histórico familiar de Doença Renal ou cardiovascular.

Prevenção

Cuidar da saúde de todo o organismo ajuda a proteger também a saúde dos rins! É muito importante que se conheça os fatores de risco da doença renal, pois evitá-los e tratá-los é a única maneira de prevenção.

Os principais fatores de risco são: a hipertensão arterial, o diabetes e doenças renais ou cardiovasculares. O uso de medicações nefrotóxicas e o fumo também podem comprometer a função renal. Por isso, é importante praticar exercícios físicos, controlar o colesterol, a glicose, o peso e a pressão arterial, não usar medicamentos sem indicação médica, evitar o excesso de sal e carnes vermelhas, realizar exames preventivos como o de urina e creatina e consultar o médico com regularidade.