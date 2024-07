Os impressionantes números do treinador da Votuporanguense Rogério Corrêa

Após 25 partidas disputadas, técnico do Votuporanguense perdeu apenas duas

O técnico Rogério Corrêa, em sua segunda temporada no Clube Atlético Votuporanguense, vem acumulando resultados notáveis. Após 25 partidas, a equipe sob seu comando registra apenas duas derrotas: na estreia do Paulistão Sicredi A3 2024 contra o Grêmio Prudente e na primeira partida das quartas de final contra o MAC Marília, clube que Corrêa já havia treinado.

Durante essa temporada, Rogério Corrêa conseguiu uma sequência invicta de 14 jogos, destacando-se como um treinador moderno, com postura vibrante à beira do gramado, que inspira seu time rumo a grandes conquistas. O Votuporanguense na Arena Plínio Marin acumulou nove vitórias consecutivas, resultado de muito trabalho e comprometimento, conforme enfatiza o próprio técnico.

O time encerrou o turno da Copa Paulista na liderança do Grupo 1, com 10 pontos, três vitórias e um empate. A Votuporanguense, uma das melhores equipes da Copa Paulista, apresenta um ótimo aproveitamento na competição até o momento. A última vez que a Pantera não venceu em seus domínios foi em 7 de fevereiro, quando empatou em 1 a 1 com o São Bernardo. Desde então, o time venceu Itapirense, Red Bull II, Catanduva, Lemense, Marília, Desportivo Brasil, Grêmio Prudente, XV de Jaú e Vocem.

“Tudo se resume ao trabalho e ao comprometimento desde o Campeonato Paulista da Série A3, e isso é muito importante”, comentou Rogério Corrêa. O bom desempenho levou a equipe ao título do torneio estadual, e agora, com três vitórias na Copa Paulista 2024, os números do treinador são destaque. Rogério Corrêa, que já havia treinado o CAV em 2021 e brigado pelo acesso, conquistou nesta temporada o acesso e o título inédito para o Votuporanguense. Seus números impressionam.

Segundo Rogério Corrêa, um dos desafios é manter o grupo focado e não deixar que a boa fase traga acomodação. Para isso, ele adota fortes cobranças diárias e mantém todo o plantel sempre ativo. “Em cada jogo, eu venho trocando duas, três ou quatro peças, e a ideia de jogo eu mantenho a mesma. É importante que os de fora trabalhem mais, e os que estão jogando melhorem para se manter ali dentro. Isso faz com que o grupo se mantenha motivado e busque os objetivos que são as vitórias”, explicou o técnico.

Os resultados de Rogério Corrêa à frente do Clube Atlético Votuporanguense são um reflexo de sua dedicação e competência, consolidando sua posição como um dos principais treinadores do futebol paulista na atualidade. Ídolo da torcida votuporanguense, o treinador Rogério Corrêa entra para a história do clube com a conquista do título do Paulistão e os bons números até aqui.