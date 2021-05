“OPOSIÇÃO FAZ GOVERNO TRABALHAR”, DIZ CABO RENATO ABDALA SOBRE AÇÕES REALIZADAS POR ELE NA CÂMARA

O vereador Cabo Renato Abdala usou parte do seu tempo de fala na sessão ordinária desta segunda-feira (24/5), para mostrar que é importante que se tenha uma oposição ao Governo dentro do Legislativo, pois, segundo ele, faz com que vários problemas apontados sejam resolvidos para benefício da população. “Vamos na Vila Carvalho, a Prefeitura vai na Vila Carvalho. Falamos de um problema, e logo tem a resposta. Oposição faz Governo trabalhar, pular que nem pipoca”, comentou.

O vereador Renato Abdala voltou a falar sobre eutanásia de animais do Centro de Proteção da Vida Animal.

O assunto foi abordado por ele na semana passada, quando questionou o valor do medicamento comprado pelo Poder Público para eutanásia de animais no CPVA.

Renato também apresentou um áudio de uma ligação solicitando o valor do medicamento para empresa contratada pela administração municipal.

Também lembrou um projeto de 2006 de Meidão que prevê punições em casos de assédio moral a servidores públicos. “Eu não vou aceitar assédio moral, se continuar vou tomar medidas judicialmente. Já sei o caminho a percorrer”.