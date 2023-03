Operário é resgatado por colegas após ficar soterrado até o pescoço

Um funcionário de uma empresa de construção civil ficou soterrado enquanto ele estava trabalhando em uma obra em Ipameri, no sudeste de Goiás. Imagens mostram os colegas do homem o retirando do local usando pás e uma retroescavadeira.

A obra onde o fato aconteceu fica em uma região conhecida como Vila Enedina, no sábado (11). O trabalhador ficou soterrado até o pescoço e, quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local, ele já estava consciente e conseguindo conversar, mas com um corte profundo no queixo.

Os militares contaram que limparam o ferimento e levaram o homem para o pronto socorro municipal. Como o nome da vítima não foi divulgado, g1 não conseguiu atualização sobre o estado de saúde dele.

A reportagem pediu um posicionamento para a construtora responsável a respeito do caso e aguarda retorno.

G1