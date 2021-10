CRUELDADE: homem mata cachorro a tiro em Cardoso alegando que animal teria cruzado com sua cachorra de raça

Uma crueldade define o ato ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 25, em uma estrada rural às margens de uma propriedade no município de Cardoso-SP.

Um homem de 43 anos de idade, atirou contra um cachorro alegando que ele teria cruzado com a sua cachorra de raça.

O caso aconteceu em uma estrada rural de Cardoso, próximo a uma fazenda e envolve dois vizinhos de propriedade rural daquele município.

De acordo com informações colhidas com exclusividade pela reportagem do votunews.com.br o homem que atirou contra o cachorro (sem raça definida) já teria alertado ao seu dono de quele o animal sempre ia até a sua propriedade rural e nesta segunda-feira, teria cruzado com a sua cachorra.

Visivelmente irritado com a situação, mais uma vez o homem que atirou contra o animal avisou o dono do animal que pediu a um funcionário da propriedade rural que fosse buscar o cão.

Na estrada rural, o dono da cachorra parou a caminhonete e atirou na cabeça do animal com tiro de revólver calibre 38. O cachorro teve morte instantânea e o atirador ainda teria feito ameaça contra o proprietário do cão.

O dono do animal morto foi imediatamente à Delegacia de Polícia de Cardoso e registrou a ocorrência policial.

O caso foi registrado como abuso a animais – artigo 32 – parágrafo 1º. O delegado que responde pelo expediente em Cardoso, Rafael Latorre determinou as investigações sobre o caso.

Nesta segunda-feira, a perícia foi requisitada e um veterinário foi acionado e a Polícia Civil de Cardoso já iniciou a investigação sobre o crime.

REPORTAGEM/VOTUNEWS