Goku da Carreta Furacão é atropelado durante apresentação em MG

Dois integrantes da Carreta Furacão quase foram atingidos por uma moto em alta velocidade. Goku acabou sendo atropelado

O personagem Goku, integrante do grupo do Carreta Furacão, foi atropelado por uma moto no último sábado (25/5), em Papagaios, Minas Gerais. Ele acabou surpreendido por uma moto enquanto dançava com o Super Mário e o Fofão.

Goku se apresentava

O vídeo mostra o momento em que a Carreta Furacão está se apresentando na rua, quando uma moto em alta velocidade atropela o Goku, próximo aos outros dois integrantes que também se apresentavam na rua Pitangui.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que não houve registro da ocorrência e não soube informar se houve feridos, segundo o G1.

O vídeo segue viralizando nas redes sociais.