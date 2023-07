“OPERAÇÃO RESSACA” prende falsificador de bebidas alcoólicas em Votuporanga

A D.I.S.E. de Votuporanga, com apoio de Policiais Civis da D.I.G., deflagraram no início da tarde desta quinta-feira, 6, a “Operação Ressaca”, trabalhos realizados simultaneamente com Policiais Civis do D.E.I.C. de São José do Rio Preto naquela cidade.

A operação, coordenada pela D.I.S.E., desencadeou-se objetivando o combate ao comércio e falsificação de bebidas alcoólicas, considerando o grande número de bebidas falsificadas e contrabandeadas que circulam na cidade, o que causa prejuízos ao comércio legal, aos fabricantes e principalmente graves danos à saúde de quem faz uso de tais bebidas.

Os respectivos locais já estavam sendo monitorados pela Especializada devido a comercialização assim como onde se realizava a falsificação, e diante das constatações das diligências, foram solicitados Mandados de Buscas e Apreensão sendo os mesmos concedidos e expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Os policiais Civis das Especializadas divididos em equipes procederam diligências em diversos locais da cidade, onde, nas buscas, apreenderam centenas de garrafas de bebidas de whisky, gin, vodca e outros destilados, de diversas marcas de procedência duvidosa e outras claramente reconhecidas como falsas, em um dos locais além de bebidas falsificadas também foram apreendidos centenas de garrafas vazias, caixas com logotipos de marcas conhecidas, selos de lacre, rótulos diversos, tampas, além de uma prensa utilizada para lacrar a garrafa com o conteúdo falsificado.

Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados para a sede DISE de Votuporanga, onde estão sendo devidamente identificados e catalogados para as providências cabíveis, sendo os trabalhos e a operação presididos pelo Delegado de Polícia Dr. Rafael Latorre Costa.

O proprietário do local, S. de 56 anos de idade, onde era realizada a falsificação das bebidas recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante delito, sendo o mesmo, após os trabalhos de polícia judiciária, conduzido para uma Unidade Prisional ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.

Os demais proprietários dos outros estabelecimentos foram conduzidos e ouvidos em autos próprios e após liberados, sendo as bebidas devidamente apreendidas para os devidos laudos periciais, entretanto, prosseguem os trabalhos policiais quanto.