Nesta quinta-feira, 20 de junho de 2024, em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, policiais civis da DISE de Votuporanga prenderam em flagrante A.E., de 29 anos, residente na Rua Leonardo Commar, no Bairro Pozzobom. O suspeito já estava sob investigação há algum tempo pela especializada devido ao seu envolvimento no tráfico de entorpecentes.

No início da tarde, com base em novas informações obtidas durante as investigações, as equipes se posicionaram próximo à residência do investigado e o abordaram na calçada quando ele se preparava para sair de moto.