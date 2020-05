Operação conjunta da Polícia Civil prende três indivíduos por tráfico de drogas em Cosmorama

Ação contou com investigadores da DIG de Votuporanga/SP, Macaubal/SP, Álvares Florence/SP e Cosmorama/SP.

Nesta quinta-feira (30), policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, em conjunto com agentes de Macaubal/SP, Álvares Florence/SP e Cosmorama/SP, deflagraram uma ação que resultou na prisão de três homens em uma residência em Cosmorama.

De acordo com informações, além do trio, grande quantidade de droga foi apreendida; além de que outras diligências serão realizadas a partir desta. Até o fechamento desta matéria, o peso do entorpecente não havia sido divulgado.