Operação combate posse de armas e caça de animais na região

O 4º Batalhão da Polícia Ambiental em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou nesta sexta-feira (2), uma operação de combate ao uso e manutenção criminosa de armas de fogo e caça de animais silvestres, no interior do Estado.

Segundo a Polícia Ambiental, pessoas envolvidas com posse, porte, comércio e adulteração de armas de fogo e munições, além dos crimes de caça, foram presas em Ibirá e Paraíso, cidades da região de São José do Rio Preto.

Após realizarem as prisões, as equipes se deslocaram aos Distritos Policiais dos municípios. Até o fechamento deste texto, 10 armas haviam sido apreendidas.SBT INTERIOR