OLHO NELE: jovem talento de Votuporanga se destaca no ataque do Corinthians

João Pedro Zelioli Bernini, de 14 anos, sempre sonhou em ser jogador de futebol e hoje tenta a sorte em um gigante do futebol brasileiro

A base vem forte. Pelo menos é assim que pensa a família do adolescente votuporanguense João Pedro Zelioli Bernini, de 14 anos, centroavante do time sub-14 do Corinthians. O garoto, que sempre sonhou em ser jogador de futebol, hoje tenta despontar em um dos gigantes do futebol brasileiro.

Com cinco anos de idade ele brincava de futebol no Assary Clube de Campo, e dos sete aos nove fez escolinha na AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil). Posteriormente participou da Escolinha de Base do Clube dos 40, com professor Roberto Oliveira, e de lá foi aprovado no Palmeiras. Em 2019, ele passou em uma peneira do Corinthians, realizada no Centro Esportivo da Unifev. Na oportunidade, o jovem viajava para São Paulo e participava de atividades semanais até que o futebol parou por conta da pandemia.

Os treinos no Timão pararam, mas não os olhos de grandes times em João Pedro, que seguiu treinando individualmente com o professor Daniel Rodrigues. De 2020 a 2021, ele foi monitorado por outras grandes equipes como Flamengo e Fluminense, até que em 2022 fez teste no Palmeiras e passou. No Palestra Itália, jogou de fevereiro a dezembro, conquistando o Campeonato Paulista Sub-13.

Em janeiro deste ano, o empresário do jogador entendeu ser melhor uma mudança de ares, então o atacante foi para o Corinthians. Na capital paulista, ele mora no alojamento do Parque São Jorge.

Ao A Cidade, o pai do garoto, Flávio Bernini, falou da felicidade de ver seu filho em um grande clube. “A emoção é muito grande, primeiro pelo esforço dele, que sonha em jogar em um grande clube, e também porque o Corinthians é meu time do coração”, revelou. O sub-14 do Timão atualmente joga a Copa Buh.

LEGENDA: João Pedro Zelioli Bernini é centroavante do time sub-14 do Corinthians

FOTO: Arquivo Pessoal – Daniel Marques – daniel@acidadevotuporanga.com.br