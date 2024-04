“Uma das aves mais raras no planeta está podendo ser avistada no Centro de Votuporanga, em frente à Master Papelaria. O urutau é encontrado da região da Costa Rica à Bolívia e em todo o Brasil, bem como na Argentina e no Uruguai. Os urutaus são um grupo de aves noturnas restritas aos Neotrópicos da América do Sul, que pertencem ao gênero Nyctibius, da família Nyctibiidae e ordem Nyctibiiformes”, postou o perfil da Master Papelaria nas redes sociais. O pássaro pousou em uma placa de trânsito. O urutau não está em extinção, no entanto é bastante difícil de avistá-lo.