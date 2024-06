Evento foi organizado pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp)

A Unifev sediou no sábado (15/6), na Cidade Universitária, um curso teórico-prático sobre Emergências Obstétricas, realizado pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp).

O objetivo foi oferecer uma atualização e capacitação para os profissionais da área da saúde, para a identificação de fatores de risco, diagnóstico e tratamento das principais causas de morte materna, contribuindo assim para a redução das taxas de mortalidade.

De acordo com Dr. Guaraci Garcia, presidente da regional de São José do Rio Preto da Sogesp, o evento contou com aulas teóricas e estações práticas, abordando temas como hemorragia pós-parto, emergência hipertensiva e sepse. “Nossa principal intenção é evitar ao máximo que as mulheres gestantes sofram com tais complicações e corram o risco de morrerem em função da gravidez”.

O médico Dr. Fabiano Natividade Cardoso, representante de Votuporanga na diretoria da Sogesp, enalteceu a iniciativa, que qualificou e preparou os participantes para situações adversas de emergência. “Foi uma atualização importante, não só para os médicos que estão há alguns anos na profissão, mas principalmente para aqueles que estão iniciando ou acabaram de concluir a residência médica na área. Agradecemos a Unifev pelo apoio para a realização do curso”, encerrou.