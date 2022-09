Prefeitura elabora projeto técnico para deixar Arena Plínio Marin pronta para jogos noturnos

Licitação para contratar empresa que executará a obra será aberta após o período eleitoral; prefeito conquistou recursos federais para execução da obra

Desde o início de sua gestão, o prefeito Jorge Seba sempre esteve empenhado com suas equipes das Secretarias de Planejamento, de Obras e de Esportes para deixar a Arena Plínio Marin apta a receber jogos também no período noturno. E esse momento está cada vez mais próximo de se concretizar.

Segundo informações da Secretaria de Obras, o projeto elétrico luminotécnico está pronto e o projeto estrutural está em fase final de elaboração. Avançadas essas etapas, e encerrado o período eleitoral, a Prefeitura poderá abrir licitação para contratar empresa que fará a execução da obra.

Desta forma, o lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED por meio de estrutura metálica de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol. Esta etapa da obra só será possível porque o prefeito Jorge Seba, em intenso trabalho de articulação política, conquistou recursos federais na ordem de R$ 600 mil por meio de emendas parlamentares.

“Recebemos a confirmação das emendas parlamentares e, com isso, podemos dar essa boa notícia aos torcedores do Clube Atlético Votuporanguense que muito em breve a conclusão da tão sonhada obra de iluminação da nossa Arena estará pronta para sediarmos os jogos noturnos”, disse o prefeito Jorge Seba.