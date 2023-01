Clínica estética de Votuporanga é condenada por queimaduras em mulher

Cliente de Votuporanga sofreu lesões nas partes íntimas durante sessões de depilação a laser

Um salão de estética de Votuporanga foi condenado pela justiça por causar queimaduras severas nas regiões íntimas de uma cliente. O caso ocorreu no ano passado e, após algumas sessões a laser, a mulher sentiu fortes dores e constatou as queimaduras.

Segundo o processo, ao procurar o estabelecimento, ela foi tratada com descaso, tendo recebido apenas uma pomada para utilizar na região atingida, sem qualquer outro acompanhamento ou encaminhamento para atendimento médico.

A vítima registrou o caso na polícia e passou por exames no IML, sendo constatadas as queimaduras. Com base nos laudos médicos, o juiz condenou a estética ao pagamento de indenizações que somam mais de R$6,8 mil, incluindo a devolução da quantia paga, dano moral e danos estéticos. Cabe recurso ao julgamento.

