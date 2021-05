Doria autoriza duas clínicas veterinárias públicas em Votuporanga e Araçatuba

O Governador João Doria autorizou nesta terça-feira (11) o início das obras das clínicas veterinárias estaduais do programa Meu Pet nos municípios de Araçatuba e Votuporanga. As unidades ofertarão atendimento regionalizado para animais domésticos.

“A pandemia aumentou ainda mais a necessidade de cuidados com os pets. É visível a necessidade de atendimento veterinário e até cirúrgico em algumas circunstâncias para os animais”, afirmou o Governador.

No total, serão investidos R$ 10 milhões para construção e equipamentos somando as duas unidades. Os serviços gratuitos serão oferecidos para cães e gatos, como consultas veterinárias, cirurgias e exames de ultrassom, raio-x e endoscopia.

Cada clínica será construída em terrenos cedidos pelas respectivas Prefeituras com uma estrutura de 480 m² e contará com salas cirúrgicas e equipamentos. As obras devem ser concluídas até o final do ano. A contratação de funcionários e o custeio das atividades assistenciais ficarão sob responsabilidade dos municípios.

O Programa Meu Pet é inédito no Estado de São Paulo e visa dar apoio a ações e serviços voltados à defesa e saúde dos animais domésticos, incluindo vacinação, castração e adoção responsável.

Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses e 75% dos agentes patológicos que causam doenças nos seres humanos são de origem animal.

“Estas unidades simbolizam a importância de políticas de controle populacional dos animais, por meio da esterilização cirúrgica, da avaliação sanitária e da manutenção da saúde dos cães e gatos, o que irá refletir positivamente na redução dos casos de transmissão de doenças para humanos”, declara a Coordenadora de Defesa e Saúde Animal da Secretaria de Estado da Saúde, Rebecca Politti.